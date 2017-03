La Fox vuole realizzare il remake dell’horror movie The Fly

News





15/03/2017 |

La Fox ha deciso di sviluppare il remake del film horror The Fly, conosciuto in Italia con il titolo L’Esperimento del Dottor K. Lo studio è entrato ufficialmente in trattative con J.D. Dillard, regista e sceneggiatore che lo scorso anno ha debuttato dietro la macchina da presa con l’action drama Sleight.



Se le trattative andranno a buon fine, Dillard si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura con Alex Theurer.



La pellicola originale, uscita nel 1958 e diretta da Kurt Neumann, vedeva nel cast David Hedison, Patricia Owens, Vincent Price ed Herbert Marshall. La storia è incentrata intorno alla figura di uno scienziato che, tramite un esperimento finito male, si ritroverà a vivere con una parte del corpo appartenente ad una mosca.



Già nel 1986 venne realizzato un remake con David Cronenberg in regia e Jeff Goldblum e Geena Davis protagonisti.