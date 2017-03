Terrence Howard, Paula Patton e Mike Epps nel cast del thriller Thirty-Eight

News





15/03/2017 |

Il thriller Thirty-Eight ha finalmente trovato i suoi protagonisti. Terrence Howard, Paula Patton e Mike Epps faranno ufficialmente parte del cast di questo film le cui riprese inizieranno in Georgia nel mese di maggio. Michael Carney, che ha da poco concluso le riprese di Same Kind of Different as Me, sua prima opera, sarà il regista del film e scriverà la sceneggiatura assieme a Tim Clemente ed Alexander Foard.



La storia di Thirty-Eight racconterà di una giovane recluta, che assisterà ad una strage durante il suo primo giorno di lavoro, e di tre ufficiali di polizia, interpretati dai tre attori, che verranno coinvolti nel caso. Howard interpreterà un detective disperato dopo la scomparsa di sua figlia, Epps sarà un veterano la cui famiglia è legata ad un capobanda mentre la Patton reciterà nei panni della partner di Epps.



Anita Gou, Matthew Malek e Courtney Turk della Foxtail, David Guillod della Primary Wave Entertainment e Tim Zajaros dell’Armory Films sono i produttori.



Non è stata annunciata ancora la data d'uscita.