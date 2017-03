John Krasinski ed Emily Blunt lavoreranno insieme al thriller soprannaturale A Quiet Place

News





16/03/2017 |

La coppia di Hollywood composta da John Krasinski ed Emily Blunt farà squadra per recitare in una nuova pellicola. Krasinski, infatti, ha accettato di dirigere e scrivere la sceneggiatura di A Quiet Place, di cui sarà il protagonista proprio con sua moglie. Per il regista si tratta del suo terzo film dopo Brief Interviews with Hideous Men e The Hollars.



Michael Bay produrrà il thriller soprannaturale A Quiet Place assieme ad Andrew Form e Brad Fuller della Platinum Dunes. Krasinski e Allyson Seeger della Sunday Night saranno invece i produttori esecutivi con Scott Beck e Bryan Woods. Proprio Beck e Woods avevano scritto la sceneggiatura, per conto della Paramount Pictures, prima del coinvolgimento delle due star.



La produzione partirà durante l’autunno. Al momento non sono state rilasciate informazioni circa la trama.