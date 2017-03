Skyscraper: uscirà il 13 Luglio 2018 il nuovo film con Dwayne Johnson

News





16/03/2017 |

La Universal Pictures e la Legendary Pictures hanno annunciato la data di uscita dell’action movie Skyscraper. Entrambe le compagnie hanno fissato l’arrivo nelle sale del film per il 13 Luglio 2018.



La pellicola vedrà protagonista Dwayne Johnson che interpreterà il Team Leader della Hostage Rescue Team, unità speciale dell’FBI, e veterano di guerra americano di nome Will Ford. Assegnato alla sicurezza dei grattacieli, si ritroverà coinvolto in un incendio all’interno di uno dei palazzi più alti al mondo: il suo compito sarà quello di salvare la sua famiglia e scovare i colpevoli.



La regia è affidata a Rawson Marshall Thurber che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura. Per Marshall Thurber si tratta della sua seconda collaborazione con Johnson dopo Una Spia e Mezzo.



Beau Flynn, Johnson e Thurber saranno i produttori; Dany Garcia ed Hiram Garcia saranno invece i produttori esecutivi.