Dumplin: Jennifer Aniston sarà la protagonista

16/03/2017 |

Jennifer Aniston ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L’attrice ha accettato di recitare all’interno della commedia Dumplin, pellicola che sarà diretta da Anne Fletcher, la regista di Fuga in Tacchi a Spillo e di Parto con Mamma. L’opera cinematografica sarà l’adattamento del romanzo di Julie Murphy, i cui diritti sono stati acquisiti dalla Disney. La produzione è stata affidata a Michael Costigan.



Dumplin racconterà del rapporto tra mamma e figlia. La prima, interpretata dalla Aniston, è una ex reginetta di bellezza, ora alla guida di diversi concorsi, la seconda, invece, è una ragazza alle prese con il suo aspetto che farà squadra con altri ragazzi con lo scopo di partecipare proprio ad uno di quei concorsi. Il film è stato definito come una commedia musicale sullo stile di Pitch Perfect.



Kristin Hahn ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film con Costigan.