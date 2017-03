Tom Bateman sarà il villain in Hard Powder, il film con Liam Neeson protagonista

News





16/03/2017 |

Hard Powder, la pellicola con Liam Neeson protagonista, ha trovato il suo villain. E’ stato annunciato che il ruolo è stato affidato a Tom Bateman che dunque farà parte di questo thriller diretto da Hans Petter Moland. La pellicola sarà il reboot di In Ordine di Sparizione dello stesso Petter Moland che diresse la pellicola nel 2014, lavorando accanto a Stellan Skarsgård. La sceneggiatura è stata scritta da Frank Baldwin.



Hard Powder è ambientato in una sfavillante località sciistica chiamata Rocky Mountain dove la vita di uno spazzaneve locale, interpretato da Neeson, viene completamente capovolta dopo la morte di suo figlio per mano di un boss della droga locale. Nel tentativo di cercare la sua vendetta, l’uomo si ritroverà coinvolto in una guerra tra due bande: quella appartenente ad un boss mafioso americano e quella di un uomo chiamato Vichingo (Bateman).



Il cast è completato anche dalle presenze di Emmy Rossum e William Forsythe. La produzione inizierà il 20 Marzo in Canada.