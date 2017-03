Adam Cozad in trattative per scrivere la sceneggiatura di Suicide Squad 2

News





16/03/2017 |

La Warner Bros. potrebbe aver trovato la persona a cui affidare la sceneggiatura di Suicide Squad 2. Adam Cozad è entrato in trattative con lo studio per realizzare la storia di questo nuovo film appartenente al franchise nato lo scorso anno. Cozad ha scritto la sceneggiatura di The Legend of Tarzan e di Jack Ryan - L'iniziazione.



Il film è una priorità per la Warner, in questi giorni alla ricerca di un regista. Al momento non è stato scelto il nome di chi dirigerà il sequel ma diverse indiscrezioni raccontano che tra i nomi valutati dallo studio ci sarebbe anche quello di Mel Gibson.



La pellicola originale è stata diretta da David Ayer che ha lavorato con un cast eccezionale composto tra gli altri anche da Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis. Suicide Squad è stato un autentico successo, arrivando ad incassare 745 milioni di dollari in tutto il mondo.



Al momento l’uscita del film è stata fissata per il 2019.