Malin Akerman reciterà in Rampage, la pellicola con Dwayne Johnson

News





16/03/2017

Malin Akerman, attrice vista in The Ticket e in Conspiracy - La Cospirazione, è entrata ufficialmente in trattative per recitare in Rampage, la pellicola della New Line Cinema adattamento cinematografico del famoso videogioco. L’attrice ha raggiunto così il cast già composto dal protagonista Dwayne Johnson, da Naomie Harris, Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, P.J. Byrne, Jack Quaid, Matt Gerald e Breanne Hill.



La regia sarà di Brad Peyton che ha già lavorato con Johnson in San Andreas. Il duo, assieme a Beau Flynn, produrrà anche la pellicola. Le riprese partiranno ad Aprile ad Atlanta (Georgia).



Rampage, che come abbiamo detto sarà la versione cinematografica del videogioco creato nel 1986 dalla Midway Games, racconta di tre mostri, un lupo, un coccodrillo e un gorilla, che seminano panico e distruzione nel Nord America. Al personaggio interpretato da Johnson il compito di fermarli.



La Akerman interpreterà una donna a capo della compagnia che ha dato vita a queste terribili creature.