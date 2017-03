Justin Lin dirigerà il police drama The Stand Off

News





17/03/2017 |

Justin Lin ha trovato il suo prossimo progetto da regista. Il papà di Star Trek Beyond è stato infatti ingaggiato per dirigere il police drama The Stand Off, sviluppato da Netflix. Lin lavorerà su una sceneggiatura scritta da Mark Heyman, colui che ha realizzato lo script di Il Cigno Nero.



La storia racconterà del tentativo del corpo di polizia di Los Angeles di smantellare la Black Panther Party, organizzazione rivoluzionaria afroamericana. In particolare si farà riferimento al 1969, anno in cui le forze speciali decisero di fare irruzione nel quartier generale delle Pantere Nere riuscendo, dopo uno scontro a fuoco, ad arrestare sei membri del partito.



Lin sarà il produttore attraverso la sua Perfect Storm Entertainment con Tobey Maguire e Matthew Plouffe della Material Pictures e Ben Shields Caitlin.



Non è chiaro quando partiranno le riprese del film. Justin Lin è stato ingaggiato anche per il nuovo sequel del franchise Bourne e per Space Jam.