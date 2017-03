Aquaman: la Warner Bros. annuncia una nuova data d’uscita

News





17/03/2017 |

Grosse novità arrivano dal calendario della Warner Bros. Lo studio ha deciso di posticipare l’uscita di uno dei suoi film più attesi: Aquaman. Il cinecomic, il cui arrivo nelle sale era stato fissato al 5 Ottobre 2018, sbarcherà in tutti i cinema pochi mesi dopo, il 21 Dicembre. Aquaman prenderà il posto di Avatar 2 di James Cameron, inizialmente inserito proprio in quella data.



La pellicola sarà diretta da James Wan, maestro del cinema horror, alle prese per la prima volta con un cinecomic. Il regista lavorerà con il protagonista Jason Momoa, Amber Heard, Temuera Morrison, Willem Dafoe e Yahya Abdul-Mateen II. Inoltre nel cast è presente anche Patrick Wilson, protagonista delle pellicole appartenenti al franchise The Conjuring dirette proprio da Wan.



Nonostante manchi ancora un anno all’uscita nelle sale di Aquaman, Jason Momoa ha già fatto capolino nei panni di questo personaggio in Batman V Superman: Dawn of Justice. Inoltre ha anche recitato in Justice League, il film che verrà proiettato nelle sale a partire dal prossimo Novembre.