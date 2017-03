War Party: Tom Hardy sarà il protagonista del film diretto da Ridley Scott

News





17/03/2017 |

Alle prese con Triple Frontier di J.C. Chandor e già annunciato per il nuovo capitolo di Mad Max, Tom Hardy ha deciso di riempire la sua già fitta agenda di impegni con un nuovo importante progetto. L’attore reciterà in War Party, pellicola in cui vestirà i panni di un Navy Seal. Il film sarà prodotto da Ridley Scott e da Jules Daly tramite la Scott Free e sarà diretto da Andrew Dominik, regista di Cogan - Killing Them Softly e L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford.



Per Ridley Scott e Tom Hardy si tratta della loro seconda collaborazione. I due, infatti, hanno lavorato insieme per la serie tv Taboo, rinnovata di recente e dunque pronta per la seconda stagione.



Hardy, che ritroveremo nelle sale il prossimo Agosto con Dunkirk, nuova opera di Christopher Nolan, reciterà anche nel crime-drama Fonzo nei panni di Al Capone, sotto la regia di Josh Trank.