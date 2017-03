James Mangold in trattative per dirigere l’adattamento del romanzo The Force

News





17/03/2017 |

James Mangold è entrato ufficialmente in trattative con la Fox per sviluppare e dirigere The Force, l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Don Winslow. La pellicola sarà prodotta da Ridley Scott tramite la sua Scott Free assieme a Michael Schaefer e Shane Salerno.



L’opera di Winslow uscirà il prossimo giugno e racconterà la storia di un sergente corrotto del dipartimento di polizia di New York che si ritroverà a dover scegliere tra la sua famiglia, i suoi colleghi e la sua vita.



Mangold ha lavorato negli ultimi due anni al franchise di The Wolverine e proprio due settimane il suo ultimo film, Logan - The Wolverine, è uscito nelle nostre sale. Tra l'altro la pellicola vede per l'ultima volta Hugh Jackman nei panni dell’eroe X-Men. Recentemente il regista è stato invece ingaggiato per dirigere Seducing Ingrid Bergman, progetto ancora in fase embrionale.