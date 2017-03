What We Had: Hilary Swank e Michael Shannon saranno i protagonisti

News





18/03/2017 |

Hilary Swank e Michael Shannon saranno i protagonisti dell’indie drama What We Had. I due attori, che nel film reciteranno nei panni di fratello e sorella, si uniscono dunque ad un cast composto da Robert Forster, Blythe Danner e Taissa Farmiga. La pellicola, scritta e diretta da Elizabeth Chomko, racconterà di una donna (interpretata dalla Swank) che tornerà a casa per prendersi cura della madre malata di Alzheimer. La produzione partirà la prossima settimana in quel di Chicago.



What We Had sarà prodotto da Bill Holderman, Keith Kjarval, Ron Yerxa, Albert Berger, Alex Saks ed Andrew Duncan. I produttori esecutivi saranno la Swank, Wayne Godfrey, Robert Jones, Levi Sheck e Mike Rowe.



La produzione non ha annunciato ancora quando il film uscirà nelle sale.