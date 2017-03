The Spy Who Dumped Me: Kate McKinnon e Mila Kunis reciteranno da protagoniste nel film

News





18/03/2017 |

Kate McKinnon e Mila Kunis faranno squadra per recitare insieme nella nuova action comedy The Spy Who Dumped Me. Il film sarà sviluppato e distribuito negli USA dalla Lionsgate. Susanna Fogel, che nel 2014 ha diretto la sua unica pellicola in carriera, Life Partners, sarà al timone di questa opera e ha scritto la sceneggiatura con David Iserson.



The Spy Who Dumped Me racconterà la storia di due ragazze, migliori amiche, che saranno coinvolte in una missione dopo aver scoperto che uno dei loro ex ragazzi altro non era che una spia.



La produzione è affidata alla Imagine Entertainment.



La McKinnon ha recitato recentemente in La Festa Prima delle Feste mentre la Kunis ha fatto parte del cast di Bad Moms: Mamme molto cattive.