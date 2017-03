La Bella e la Bestia: la scena dal titolo Cenerà con me

News





18/03/2017 |

E' uscito due giorni fa nelle sale italiane La Bella e la Bestia e la Disney ha rilasciato una nuova clip dal titolo Cenerà con me. La tanto attesa rivisitazione live action del celebre classico d’animazione Disney, che dal prossimo 16 Marzo arriverà nelle sale italiane, è diretta da Bill Condon che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Stephen Chbosky. Per quanto riguarda il cast Emma Watson e Dan Stevens interpreteranno rispettivamente Belle e la Bestia/il Principe mentre Luke Evans sarà Gaston, Emma Thompson sarà Mrs. Bric e Kevin Kline interpreterà Maurice, il padre di Belle. Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar®, due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991, ha composto la colonna sonora del film, che comprenderà nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice.



Il nuovo film Disney La Bella e la Bestia è prodotto da David Hoberman e Todd Lieberman della Mandeville Films.



Vi lasciamo alla clip che troverete qui sotto.