John Wick Capitolo 2: la scena dal titolo Un abito nuovo

18/03/2017 |

Tramite la Eagle Pictures siamo lieti di presentarvi una nuova scena di John Wick Capitolo 2, intitolata Un abito nuovo. Il sequel della pellicola uscita nelle sale nel 2014 vede Keanu Reeves tornare a vestire i panni del protagonista, affiancato dagli attori Common, Ruby Rose e Ian McShane. Il cast è completato anche dalle presenze di Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne, Bridget Moynahan, Lance Reddick, Franco Nero, John Leguizamo. La regia di John Wick Capitolo 2 è affidata a Chad Stahelski, tornato dietro la macchina da presa dopo aver diretto il primo capitolo.



La sceneggiatura è stata scritta da Derek Kolstad.



John Wick Capitolo 2 è uscito nelle sale italiane lo scorso 16 Marzo.



Sinossi di John Wick Capitolo 2:

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.