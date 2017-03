Uscirà nel 2018 il cinecomic dedicato a Venom

News





19/03/2017 |

L’universo dell’Uomo Ragno è destinato ad espandersi sempre di più. La Sony Pictures ha infatti deciso di accelerare il percorso che porterà alla realizzazione dello spin-off dedicato a Venom, uno dei personaggi più misteriosi del panorama Spiderman. Lo studio ha annunciato, dunque, che la pellicola sbarcherà nelle sale a partire dal 5 Ottobre 2018. Al momento la data di uscita si riferisce alla proiezione nelle sale americane.



Venom, uno dei principali nemici dell’Uomo Ragno, è apparso per la prima volta nel fumetto The Amazing Spider-Man numero 298. Il film non ha ancora un regista, con la Sony che ha affidato la sceneggiatura a Dante Harper. Non è chiaro ancora se la pellicola avrà un collegamento col prossimo film Spider-Man: Homecoming che uscirà nei cinema a partire dal mese di Luglio.