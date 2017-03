La Weinstein Company annuncia le data di uscita di Mary Magdalene e The Current War

News





19/03/2017 |

Hanno trovato finalmente uno slot Mary Magdalene e The Current War, le due pellicole sviluppate dalla Weinstein Company. Lo studio ha fissato per il 24 Novembre e per il 22 Dicembre l’uscita nelle sale dei film attualmente in fase di post produzione.



Mary Magdalene è diretto da Garth Davis, il papà di Lion - La Strada Verso Casa e vede protagonisti Rooney Mara, Chiwetel Ejiofor e Joaquin Phoenix. Come si può ben capire dal titolo, la pellicola racconterà la storia di Maria Maddalena, interpretata appunto dalla Mara.



Benedict Cumberbatch sarà invece il protagonista, assieme a Michael Shannon, di The Current War. La pellicola è basata sulla rivalità tra Thomas Edison e George Westinghouse in competizione, all’interno del settore dell’energia elettrica, per creare un sistema sostenibile. La pellicola è diretta da Alfonso Gomez-Rejon, regista di Quel Fantastico Peggior Anno della Mia Vita. Il cast è composto anche da Katherine Waterston, Nicholas Hoult, Tom Holland.