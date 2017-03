Box Office USA: debutto con il botto per La Bella e la Bestia

News





20/03/2017 |

Ha debuttato sbaragliando la concorrenza La Bella e la Bestia di Bill Condon. Il film, nuova versione cinematografica del classico Disney, ha dominato al botteghino occupando il primo posto della classifica box office americana con un incasso pari a 170.000.000 dollari. Ha perso la vetta dopo due settimane, invece, Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts che ha incassato 28.850.000 dollari, cifra che gli ha permesso di superare i 100 milioni complessivi. Dalla seconda alla terza posizione è sceso Logan - The Wolverine di James Mangold che ha messo via altri 17.500.000 dollari, mentre un gradino ancora più in basso troviamo Scappa - Get Out di Jordan Peele che ha incassato 13.249.475 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Shack di Stuart Hazeldine (6.130.000 dollari) e Lego Batman - Il Film di Chris McKay(4.700.000 dollari).