In a Relationship: Emma Roberts e Michael Angarano

21/03/2017 |

La star della serie tv Scream Queens, Emma Roberts, e Michael Angarano, attore visto in Empire State ed Effetto Lucifero, sono entrati ufficialmente nel cast di In a Relationship. Entrambi raggiungono Dree Hemingway e Patrick Gibson, star già ingaggiate per recitare in questa commedia romantica. La regia è affidata a Sam Boyd che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura. Per il regista si tratta della sua prima opera per il cinema.



Il progetto è basato su un corto cinematografico scritto e diretto dallo stesso Boyd e con Dakota Johnson protagonista.



Boyd produrrà il film con Jorge Garcia Castro, David Hunter, Ross Putman insieme a Sergio Cortes Gomez e Andres Icaza Ballesteros della 2 Friends Media.



Non è stato comunicato quando il film uscirà nelle sale.