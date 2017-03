American Assassin: uscirà il 12 Settembre il film con Michael Keaton

News





21/03/2017 |

La Lionsgate e la CBS hanno fissato per il 15 Settembre l’uscita nelle sale di American Assassin. Il film vede protagonisti Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan e Taylor Kitsch.



La regia di American Assassin è affidata a Michael Cuesta che sta lavorando su una sceneggiatura scritta da Stephen Schiff. Lorenzo di Bonaventura e Nick Wechsler sono i produttori.



Il progetto è basato sul romanzo di Vince Flynn, conosciuto in Italia con il titolo L’Assassino Americano.



Sinossi del romanzo:

Dopo decenni di spietata Guerra fredda, gli Stati Uniti si trovano in una posizione sempre più vulnerabile. Thomas Stansfield, veterano e capo della CIA, sa che l'identità del prossimo nemico è più sfuggente che mai. Per combatterlo con le sue stesse armi chiama la sua protetta, Irene Kennedy, e il suo vecchio collega, Stan Hurley, per formare un nuovo gruppo di agenti sotto copertura. Ma quale uomo è disposto a uccidere per il proprio Paese senza indossare una divisa? Irene lo troverà dopo l'attacco terroristico di Lockerbie: 270 vittime in una fredda notte di dicembre e tutti i loro familiari colpiti da una tragedia per cui non sembra esserci conforto. Uno di loro è Mitch Rapp, che ha perso la donna che amava. Ma non cerca conforto. Vuole i colpevoli. Sei mesi di intenso addestramento e Rapp è pronto: dietro lo sguardo d'acciaio dell'ultimo eroe della nazione si nasconde un giovane uomo pronto a diventare un assassino americano. Azione al cardiopalma, ritmo serrato, realismo senza sconti per un political thriller lucido e appassionante: la storia della prima missione di Mitch Rapp, quella che farà di lui l'agente incubo dei terroristi e dei corrotti che ha conquistato migliaia di lettori americani.