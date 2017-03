Robert Downey Jr. sarà il protagonista di I Viaggi del Dottor Dolittle

News





21/03/2017 |

Robert Downey Jr. sarà il protagonista di The Voyage of Doctor Dolittle, pellicola basata sul personaggio nato dal romanzo di Hugh Lofting e conosciuto in Italia con il nome I Viaggi del Dottor Dolittle. Stephen Gaghan, regista di Syriana e Gold - La Grande Truffa, dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da lui stesso.



Joe Roth e Jeff Kirschenbaum produrranno la pellicola per conto della loro Roth/Kirschenbaum Films insieme a Susan Downey.



Robert Downey Jr. è attualmente impegnato sul set di Avengers: Infinity War e presto inizierà le riprese di Sherlock Holmes 3.