Break My Heart 1000 Times: Dermot Mulroney e Richard Harmon nel cast

21/03/2017 |

Inizia ad allargarsi il cast di Break My Heart 1000 Times. Dermot Mulroney e Richard Harmon lavoreranno al progetto assieme a Bella Thorne, scelta dalla Gold Circle per interpretare la protagonista in questo thriller romantico sovrannaturale.



La pellicola, adattamento cinematografico del romanzo scritto da Daniel Waters, sarà diretta da Scott Speer (Step Up Revolution). La sceneggiatura è stata adattata da Jason Fuchs e sarà ambientata in un periodo in cui, dopo un evento catastrofico, gli spettri vivono con gli esseri umani. Dopo anni di tranquilla armonia, però, uno degli spettri arriva a minacciare la vita di una giovane donna (Thorne), spingendola in un'avventura.



Harmon reciterà nei panni di un ragazzo innamorato della protagonista mentre Mulroney sarà un esperto insegnante.



Paul Brooks è il produttore. Le riprese sono attualmente in corso.