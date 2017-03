Elle: rilasciato un nuovo spot italiano

News





22/03/2017

Uno spot italiano di Elle è stato rilasciato dalla Lucky Red. Il film è diretto dal regista Paul Verhoeven che ha lavorato con un cast composto da Isabelle Huppert, Laurent Lafitte e Virginie Efira. Acclamato dalla critica e dal pubblico del Festival di Cannes e vincitore di due Golden Globe 2017 per il Miglior film straniero e Migliore attrice protagonista, Elle arriva alla serata di premiazione degli Oscar© 2017 grazie all’interpretazione di Isabelle Huppert, candidata come Migliore attrice protagonista.



L’uscita è prevista per il 30 Marzo.



Sinossi di Elle:

Michèle è una di quelle donne che niente sembra poter turbare. A capo di una grande società di videogiochi, gestisce gli affari come le sue relazioni sentimentali: con il pugno di ferro. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando viene aggredita in casa da un misterioso sconosciuto. Imperturbabile, Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra loro si stabilisce uno strano gioco. Un gioco che potrebbe sfuggire loro di mano da un momento all'altro.