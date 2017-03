Power Rangers: lo spot internazionale Must-See

News





22/03/2017 |

La Lionsgate ha rilasciato uno spot internazionale, intitolato Must-See, di Power Rangers. L’adattamento cinematografico della famosa serie televisiva di inizio anni novanta è diretto da Dean Israelite e vede protagonisti Ludi Lin, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G e Dacre Montgomery nei panni dei cinque supereroi. Il cast è inoltre composto da Bryan Cranston, che interpreterà Zordon, Elizabeth Banks, nel ruolo di Rita Repulsa, David Denman e Anjali Jay. Il film uscirà nelle sale americane a partire dal 24 Marzo 2017 mentre in Italia uscirà il 6 Aprile.



La sceneggiatura è stata scritta da John Gatins che ha lavorato sulla storia di Matt Sazama.



Sinossi di Power Rangers:

Power Rangers segue la storia di cinque studenti di un liceo che dovranno fare qualcosa di straordinario per salvare la loro città di Angel Grove, imprigionata da una forza aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi scopriranno che sono gli unici al mondo in grado di poter salvare il pianeta. Ma per farlo dovranno superare i loro problemi personali e unire le forze trasformandosi in Power Rangers.