Il Segreto: online il trailer italiano

22/03/2017 |

Uscirà il 6 Aprile in Italia Il Segreto, la pellicola di Jim Sheridan. Il regista ha lavorato con un cast composto da Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Jack Reynor, Theo James ed Eric Bana. Sheridan ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Johnny Ferguson ed ha prodotto il film con Noel Pearson e Rob Quigley.



Sotto la sinossi troverete il trailer italiano rilasciato dalla Lucky Red.



Sinossi di Il Segreto:

Rose vive in un ospedale psichiatrico dove è stata ingiustamente rinchiusa da giovane. Quando il Dottor Stephen Grene, incuriosito dalla sua storia, inizia a far luce sul suo misterioso passato, la verità che emerge è ben diversa da quella ufficiale. Rose era una donna forte e coraggiosa colpevole di un solo crimine: essersi innamorata dell’uomo sbagliato. Sullo sfondo di un periodo di forti tensioni e conflitti, Il segreto è il racconto toccante di un amore vero e profondo che ha continuato a vivere nonostante tutto e tutti…