Game Night: Kyle Chandler nel cast

News





23/03/2017 |

Kyle Chandler è entrato a far parte del cast di Game Night. Il film vede recitare come protagonisti Jason Bateman e Rachel McAdams ed è finanziato dalla New Line Cinema. Il cast è composto anche da Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Lamorne Morris e Billy Magnussen.



Diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, Game Night, film in fase di lavorazione dal 2013 quando Mark Perez scrisse la prima bozza di sceneggiatura, segue la storia di diverse coppie che si riuniranno per trascorrere insieme una notte all’insegna dei giochi quando qualcosa andrà storto.



Jason Bateman sarà anche uno dei produttori assieme a James Garavente per conto della Aggregate Films. John Davis e John Fox produrranno la pellicola per la Davis Entertainment.



L’uscita del film è fissata per il 16 Febbraio 2018.