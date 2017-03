La Sony Pictures vuole portare Silver Sable e Gatta Nera al cinema!

News





23/03/2017 |

Dopo aver deciso di realizzare il film su Venom, personaggio appartenente all’universo di Spider-Man, la Sony Pictures ha annunciato che sono in lavorazione altri due inediti cinecomic. Lo studio, infatti, lavorerà sui personaggi di Silver Sable e Black Cat (Gatta Nera), sempre collegati al mondo dell’Uomo Ragno. Il progetto sta proseguendo senza intoppi con Chris Yost, che si è occupato di scrivere la storia di Thor: Ragnarok, ingaggiato per mettere nero su bianco la sceneggiatura. La produzione è affidata a Matt Tolmach ed Amy Pascal mentre ancora non si conoscono i nomi di chi dirigerà queste due pellicole.



La Sony Pictures non ha dichiarato quando usciranno i film dedicati a Silver Sable e Gatta Nera.



Per quanto riguarda la nuova pellicola dedicata a Spider-Man, dal titolo Spider-Man: Homecoming, l’uscita è fissata per il prossimo 6 Luglio. La regia è affidata a Jon Watts mentre nei panni dell’Uomo Ragno ritroveremo il giovane Tom Holland, già visto in Captain America: Civil War.