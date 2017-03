Nuovo importante impegno cinematografico per Brie Larson: l’attrice sarà Victoria Woodhull

News





23/03/2017 |

Brie Larson sarà la protagonista all’interno di un nuovo importante impegno cinematografico. L’attrice è stata scritturata per recitare nei panni di Victoria Woodhull, prima donna candidata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. La Larson si occuperà anche della produzione con Lloyd Braun ed Andrew Mittman di questa pellicola la cui sceneggiatura sarà scritta da Ben Kopit. Il produttore esecutivo sarà invece Anne Woodward.



Per la Larson è un periodo denso di impegni. Vista recentemente in Kong: Skull Island, ed impegnata al momento sul set di Avengers: Infinity War, la giovane star è stata ingaggiata per lavorare anche all’interno di The Glass Castle e Basmati Blues. Inoltre è entrata a far parte dell’universo Marvel, dove vestirà i panni di Captain Marvel. Il personaggio, oltre ad essere stato inserito nel nuovo sequel dei Vendicatori, vivrà anche con una pellicola stand-alone che uscirà nel 2019.



Tornando a Victoria Woodhull, non è chiaro quando uscirà nelle sale.