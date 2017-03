Deadpool 2: Michael Shannon potrebbe interpretare Cable

News





23/03/2017 |

Dopo aver interpretato Zod in Batman v Superman: Dawn of Justice, Michael Shannon potrebbe presto entrare a far parte di un altro cinecomic. Il nome dell’attore è stato inserito nella lista delle possibili star che potrebbero recitare nel ruolo di Cable in Deadpool 2. Secondo le prime informazioni, Shannon sarebbe la scelta principale della Fox anche se non è stato concluso al momento alcun accordo.

Deadpool 2, progetto in fase di lavorazione, è diretto da David Leitch. Il regista ha preso il posto di Tim Miller, uscito dal film a causa di alcune divergenze artistiche. Ovviamente nei panni dell’antieroe di casa Marvel ritroveremo Ryan Reynolds, presente in un cast composto anche da Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz e Karan Soni.



La sceneggiatura di Deadpool 2 è stat scritta da Drew Goddard.