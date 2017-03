17 Anni (E Come Uscirne Vivi): lo spot italiano Thank God

News





23/03/2017 |

Grazie alla Sony Pictures ecco a voi un nuovo spot italiano, dal titolo Thank God, di 17 Anni (E Come Uscirne Vivi), il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Kelly Fremon Craig. La regista, che si è anche occupata di scrivere la sceneggiatura, ha diretto un cast composto da Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedgwicke Woody Harrelson.



17 Anni (E Come Uscirne Vivi) uscirà nelle sale a partire dal 30 marzo.



Sinossi di 17 Anni (E Come Uscirne Vivi):

Nadine e Krista sono migliori amiche, non si separano mai e cercano insieme di cavarsela nel crudele mondo del liceo. Quando Nadine scopre che Krista sta frequentando segretamente suo fratello, qualcosa si rompe nel loro rapporto. Nel giro di poco tempo diventeranno acerrime nemiche.