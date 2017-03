Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tomas Milian

News





23/03/2017 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tomás Quintin Rodriguez, in arte Tomas Milian, attore cubano, naturalizzato italiano, deceduto nella giornata di ieri all’età di 84 anni a Miami. Tomas Milian, è stato uno dei pilastri dei film polizieschi italiani, genere che lo ha reso ancora più famoso grazie ai personaggi di Nicola Giraldi, ispettore di polizia, e Sergio Marazzi, ovvero Er Monnezza, piccolo ladruncolo romano.



Nato a L’Avana nel 1933, Tomas Milian ha iniziato la sua carriera negli USA dove ha lavorato ad alcune rappresentazioni teatrali a Broadway (1957) prima di fare la sua prima apparizione in una serie tv (Una Donna Poliziotto). L’arrivo in Italia verso la fine degli anni cinquanta lo ha spinto verso la carriera cinematografica. Nel giro di poco tempo Milian si è ritrovato sul set di diverse opere quali La Notte Brava e Il Bell’Antonio, entrambe di Mauro Bolognini, L’Imprevisto di Alberto Lattuada, Un Giorno da Leoni di Nanni Loy, e, tra le altre, Il Giorno Più Corto di Sergio Corbucci. Con il genere poliziesco, Milian inizia un’avventura che negli anni settanta lo spingerà ancora di più verso il successo. Celebri alcune pellicole quali Squadra Antiscippo, Squadra Antifurto, Squadra Antitruffa, Delitto a Porta Romana tutte di Bruno Corbucci, La Banda del Gobbo, Il Trucido e lo Sbirro di Umberto Lenzi e La Banda del Trucido di Stelvio Massi.



Nel corso della sua carriera Milian ha anche lavorato a diversi western. Tra i più noti citiamo Corri Uomo Corri di Sergio Sollima, O' Cangaceiro di Giovanni Fago e Vamos a matar compañeros di Sergio Corbucci.