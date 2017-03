Baywatch: rilasciato il nuovo trailer italiano

News





24/03/2017 |

Un nuovo trailer italiano di Baywatch è stato rilasciato online dalla Universal Pictures. La pellicola, adattamento cinematografico della serie tv di fine anni ottanta, vede protagonisti Dwayne Johnson, Jon Bass, Alexandra Daddario, Zac Efron, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera. Il cast è completato dalle presenze di Priyanka Chopra, Jack Kesy ed Amin Joseph.



Il film vedrà Johnson vestire i panni del bagnino Mitch Buchannon che proverà, insieme al suo amico Matt Brody (Efron), a salvare la spiaggia dalle ambizioni imprenditoriali di un magnate del petrolio senza scrupoli.



Baywatch è l’adattamento cinematografico della famosa serie televisiva di fine anni ottanta che ha portato alla ribalta gli attori David Hasselhoff e Pamela Anderson. Entrambi, come già annunciato in passato, avranno un ruolo nel film.



La regia di Baywatch è di Seth Gordon. L’uscita è fissata per Maggio 2017.



Sinossi di Baywatch:

Dwayne Johnson e Zac Efron guidano il cast del film che porta per la prima volta sul grande schermo i bagnini più sexy d’America, diventati vere e proprie icone degli anni '90 grazie alla fortunata serie televisiva con David Hasselhoff e Pamela Anderson. Diretto dal regista di “Come ammazzare il capo… e vivere felici” Seth Gordon, il film vede la partecipazione anche di Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Priyanka Chopra.