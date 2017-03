Online un nuovo poster di Spider-Man: Homecoming

News





25/03/2017 |

E' online, grazie alla Sony Pictures, un poster internazionale di Spider-Man: Homecoming, il nuovo film dedicato all’Uomo Ragno. Nella locandina possiamo vedere l’eroe Marvel sdraiato di fronte al quartier generale degli Avengers.



Tom Holland veste i panni di Spider-Man, affiancato nel cast da Robert Downey Jr., pronto a recitare nuovamente nel ruolo di Iron Man, Marisa Tomei, Donald Glover, Jon Favreau, Martin Starr, Michael Keaton, Bokeem Woodbine e Angourie Rice. La regia è di Jon Watts.



L’uscita italiana è fissata per il 6 Luglio.



Sinossi di Spider-Man: Homecoming:

Il giovane Tom Holland/Spider-man, reduce dal debutto in "Captain America: Civil War", esplora la sua nuova identità di supereroe in Spider-Man: Homecoming ritrovandosi a dover gestire il dilemma: fare i compiti per il giorno dopo o salvare il mondo.