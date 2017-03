She Came to Me: Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman nel cast

News





25/03/2017 |

Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman saranno protagonisti insieme della commedia drammatica She Came to Me. Il film sarà diretto da Rebecca Miller che lavorerà su una sceneggiatura scritta da lei stessa. La Miller sarà anche in produzione con Gigi Pritzker della Odd Lot Entertainment e con Rachel Shane.



La trama, al momento, non è stata rilasciata. Le uniche informazioni raccontano che il film parlerà di alcune storie d’amore che si intrecceranno. Rebecca Miller, che ha esordito come regista nel 1995 con Angela, ha diretto due anni fa Il piano di Maggie - A cosa servono gli uomini.



She Came to Me, attualmente in produzione, non ha ancora una data d’uscita.