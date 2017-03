Ciaran Foy dirigerà l’horror movie Eli

News





25/03/2017 |

Dopo Sinister 2, Ciaran Foy è pronto per dirigere una nuova pellicola horror. Il regista, infatti, lavorerà per realizzare Eli, il film prodotto dalla Broad Green Pictures. Ian Goldberg e Richard Naing sono stati ingaggiati dalla produzione per riscrivere la sceneggiatura, portata a compimento inizialmente da David Chirchirillo. Il film, le cui riprese partiranno durante l’estate, racconterà la storia di un ragazzo che, dopo essere stato trasferito in una clinica, si ritroverà imprigionato nella stessa.



Il film sarà prodotto da Trevor Macy della Intrepid Pictures e da John Zaozirny della Bellevue Productions. Gabriel e Daniel Hammond saranno i produttori esecutivi per la Broad Green.



Per Foy si tratta del terzo progetto cinematografico della sua carriera dopo Citadel e Sinister 2.