Colin Farrell in trattative per recitare nel film Dumbo

25/03/2017 |

Anche Colin Farrell potrebbe presto entrare nel cast di Dumbo, il tanto atteso remake live action della Disney. L’attore è entrato ufficialmente in trattative con lo studio per interpretare il papà dei bambini perdutamente innamorati dell’elefantino. Farrell, che ha vinto la concorrenza di Chris Pine, Casey Affleck e Will Smith, si unisce così ad altre due star ancora in fase di negoziazione con la Disney: Eva Green e Danny DeVito.



La regia è affidata a Tim Burton che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger. Kruger produrrà il film assieme a Justin Springer che ha lavorato alla pellicola Tron: Legacy.



Il progetto Dumbo, ancora in fase embrionale, non ha al momento una data di uscita.