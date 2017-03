Ecco il dietro le quinte di Slam - Tutto per una Ragazza

News





26/03/2017 |

Grazie alla Universal Pictures entriamo nel dietro le quinte di Slam - Tutto per una Ragazza. La pellicola è diretta da Andrea Molaioli ed è tratta dal libro di Nick Hornby. Protagonisti del film, che ha debuttato nelle nostre sale lo scorso 23 Marzo, sono Ludovico Tersigni, Jasmine Trinca, Barbara Ramella, Luca Marinelli.



Sinossi di Slam - Tutto per una ragazza:

Samuele ha sedici anni e una grande passione per lo skateboard. Passa le sue giornate con gli amici tra salti, evoluzioni e cadute, e coltiva un'amicizia tutta immaginaria con il suo eroe, Tony Hawk, il più grande skater di tutti i tempi. Sam vorrebbe andare all'università, viaggiare, magari vivere in California. Vorrebbe soprattutto essere il primo della sua famiglia a non inciampare nell'errore di diventare genitore a sedici anni, come è capitato a sua mamma e a sua nonna. È però difficile sfuggire al singolare destino della sua famiglia specie quando incontra Alice, lei è meravigliosa e sembra rappresentare tutto ciò che desidera...