Box Office Italia: La Bella e la Bestia sempre al comando

27/03/2017 |

Ad un settimana dalla sua uscita nelle sale La Bella e la Bestia di Bill Condon ha mantenuto il primo posto nella classifica box office. Il live action movie firmato Disney ha incassato 4.704.780 euro, arrivando a sfiorare i 15 milioni complessivi. Alle sue spalle ha esordito invece Life - Non Oltrepassare il Limite di Daniel Espinosa, il cui incasso è stato pari a 710.660 euro. Scendendo di un altro gradino, al terzo posto si colloca il film esordiente Non è un Paese per Giovani di Giovanni Veronesi che ha incassato 520.629 euro, mentre al quarto posto ha trovato spazio The Ring 3 di F. Javier Gutierrez che ha portato via 431.547 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano John Wick - Capitolo 2 di David Leitch e Chad Staheleski (419.714 euro) ed Elle di Paul Verhoeven (378.085 euro).