Box Office USA: continua a dominare al botteghino La Bella e la Bestia

27/03/2017 |

Continua il dominio negli USA di La Bella e la Bestia. Il film di Bill Condon, prodotto dalla Disney, ha incassato 88.347.000 dollari, cifra che ha permesso alla pellicola di superare i 300 milioni totali. Ha esordito al secondo posto Power Rangers di Dean Israelite che ha messo via 40.500.000 dollari. Il film ha tolto la seconda posizione a Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts il cui incasso è stato pari a 14.425.000 dollari. Al quarto posto ha debuttato invece Life - Non Oltrepassare il Limite di Daniel Espinosa che ha incassato 12.600.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Logan - The Wolverine di James Mangold (10.145.000 dollari) e Scappa - Get Out di Jordan Peele (8.681.000 dollari).