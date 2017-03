Robert Rodriguez in trattative per dirigere 1997: Fuga da New York

News





27/03/2017 |

Robert Rodriguez è entrato in trattative per dirigere il remake di 1997: Fuga da New York, la famosa pellicola diretta da John Carpenter. La Fox ha deciso di far partire la produzione di questo progetto, in lavorazione dal 2015, durante la prossima estate. Carpenter lavorerà al remake e sarà il produttore esecutivo. La produzione è affidata ad Andrew Rona ed Alex Heineman della Pictures Company. Neil Cross, che per conto della BBC ha curato la serie tv Luther, ha scritto la sceneggiatura.



L’action sci-fi 1997: Fuga da New York è uscito nelle sale nel 1981. Il regista ha diretto Kurt Russell che ha recitato come protagonista del film nei panni di un detenuto chiamato a salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti.



Rodriguez, che ha lavorato al franchise Machete, ha diretto Sin City - Una donna per cui uccidere e sta lavorando attualmente al film Alita: Battle Angel.