Il trailer italiano di Quando un Padre

27/03/2017 |

Grazie alla Eagle Pictures siamo lieti di mostrarvi il primo trailer italiano di Quando un Padre, il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Mark Williams. Il regista, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Bill Dubuque, ha diretto un cast composto dal protagonista Gerard Butler, da Alison Brie, Willem Dafoe, Dustin Milligan e Alfred Molina.



L’uscita di Quando un Padre è fissata per il 24 Maggio.



Sinossi di Quando un Padre:

Gerard Butler è lo spietato "cacciatore di teste" di un'azienda, che per anni ha lavorato 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua esistenza, però, cambia all'improvviso quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente. Dopo il grande successo di Quello che so dell'amore, Gerard Butler torna a raccontare la storia di un padre che imparerà dal figlio le vere priorità della vita.