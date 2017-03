Doctor Dolittle: uscirà il 24 maggio 2019 il film con Robert Downey Jr.

News





28/03/2017 |

La Universal Pictures ha annunciato che Doctor Dolittle, pellicola che vedrà protagonista Robert Downey Jr., uscirà nelle sale a partire dal 24 Maggio 2019. Regista del remake sarà Stephen Gaghan mentre la produzione sarà affidata a Joe Roth e Jeff Kirschenbaum attraverso la loro Roth/Kirschenbaum Films e a Susan Downey per conto della Team Downey. Gaghan ha scritto anche la sceneggiatura prendendo spunto dallo script di Tom Shepherd.



Il progetto si baserà sui famosi racconti di Hugh Lofting, conosciuti in Italia con il titolo I Viaggi del Dottor Dolittle. Sullo sfondo troveremo un medico molto particolare in grado di parlare con gli animali.



Robert Downey Jr. vestirà i panni del Dottor Dolittle mentre non sono stati annunciati al momento altri attori.