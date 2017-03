O’Shea Jackson Jr. in trattative per recitare in Godzilla: King of the Monsters

News





28/03/2017 |

O’Shea Jackson Jr. è entrato ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Godzilla: King of the Monsters. Se l’attore dovesse raggiungere l'accordo lavorerebbe accanto a Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e Vera Farmiga. La regia è affidata a Michael Dougherty (Krampus: Natale non è sempre Natale) che lavorerà su una sceneggiatura scritta da lui stesso e da Zach Shields.



Il film, appartenente al franchise Godzilla avviato dalla Lionsgate, rappresenta il terzo capitolo della saga. Alex Garcia supervisionerà il progetto per conto della Legendary.



L’uscita di Godzilla: King of the Monsters è fissata per il 22 Marzo 2019.