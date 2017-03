Paul Greengrass dirigerà il film che racconterà la storia di Eliot Ness

News





28/03/2017 |

Ora è ufficiale: Paul Greengrass sarà il regista di Ness, pellicola della Paramount Pictures che racconterà la storia di Eliot Ness. Brian Helgeland ha scritto la sceneggiatura originale basata su Torso, libro scritto da Brian Michael Bendis e Marc Andreyko.



Eliot Ness, poliziotto americano e agente del Bureau of Investigation al servizio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, è passato alla storia per aver arrestato il noto gangster Al Capone.



Il film non racconterà però la storia dell’arresto di Capone ma sarà ambientato a Cleveland negli anni trenta. Greengrass, Greg Goodman, John Davis e John Fox per conto della Davis Entertainment e David Engel della Circle of Confusion sono i produttori. Brian Michael Bendis e Marc Andreyko sono i produttori esecutivi.



Greengrass ha diretto lo scorso anno Jason Bourne.