Il trailer di La Tenerezza, il nuovo film di Gianni Amelio

News





28/03/2017 |

La 01Distribution ha rilasciato il trailer ufficiale di La Tenerezza, la pellicola diretta da Gianni Amelio. Il film vede protagonisti Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi e Renato Carpentieri.



L’uscita nelle nostre sale è fissata per il 24 Aprile.



Sinossi di La Tenerezza:

Sentimenti che si incrociano tra il sorriso e la violenza. Un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano.