Logan Lerman e Olivia Cooke in trattative per recitare in The Tracking of a Russian Spy

News





30/03/2017 |

Logan Lerman e Olivia Cooke sono entrati in trattative per recitare come protagonisti in The Tracking of a Russian Spy. La pellicola è sviluppata da StudioCanal e dalla The Picture Company.



Basato sulle memorie di Mitch Swenson, il film racconterà la storia d’amore segreta tra Swenson, un giornalista, e Katya, una misteriosa donna russa incontrata all’interno di una discoteca di New York. Quando lei verrà arrestata con l’accusa di spionaggio, Swenson deciderà di partire per Mosca con lo scopo di ritrovarla ritrovandosi però all’interno di situazioni più grandi di lui.



Se le trattative dovessero andare a buon fine, Lerman reciterà nei panni del di Swenson mentre la Cooke in quelli di Katya.



La sceneggiatura è stata scritta da Chris Salmanpour.