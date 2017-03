Oscar Isaac sarà il protagonista di Operation Finale

News





30/03/2017 |

Dopo averlo visto recitare lo scorso anno in X-Men: Apocalisse, Oscar Isaac ha deciso di unirsi ad un nuovo progetto cinematografico. L’attore, infatti, reciterà in Operation Finale, pellicola che racconterà della cattura di Adolf Eichmann, considerato il principale responsabile e organizzatore delle deportazioni degli ebrei nei campi di concentramento nazisti.



La regia del film è affidata a Chris Weitz, che ha diretto la sua ultima pellicola nel 2011 (Per una Vita Migliore). Il regista ha lavorato sulla sceneggiatura scritta da Matthew Orton. Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger sono i produttori del progetto.



Isaac interpreterà nel film Peter Malkin, l'agente del Mossad che catturò Eichmann.



Le riprese dovrebbero partire in autunno.