IT: online trailer e poster italiani dal film

30/03/2017 |

Grazie alla Warner Bros. ecco a voi il primo trailer italiano di IT, l'adattamento cinematografico del famosissimo romanzo scritto da Stephen King. Nel video possiamo vedere in anteprima anche il volto del terrificante clown protagonista della storia. La pellicola sarà divisa in due parti, una che vede i nostri protagonisti in età adolescenziale e l’altra con gli stessi in età adulta. La regia sarà di Andrés Muschietti, al suo secondo film dopo l’horror di successo La Madre, uscito nel 2013.



Il cast di It è composto da Bill Skarsgård, nella parte di Pennywise, Jaeden Lieberher (Bill Denbrough), Sophia Lillis (Beverly Marsh), Wyatt Oleff (Eddie Kaspbrak), Finn Wolfhard (Richie Tozier), Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom) e Chosen Jacobs (Mike Hanlon). Nel film reciteranno anche Javier Botet, Owen Teague, Nicholas Hamilton, Megan Charpentier, Stephen Bogaert, Ari Cohen e Jackson Robert Scott.



It ha una sceneggiatura scritta da Chase Palmer. Il primo atto del film sbarcherà nei cinema a partire dall’8 Settembre 2017.



Sinossi di IT:

Quando i bambini iniziano a sparire nella città di Derry, nel Maine, un gruppo di giovani ragazzi sarà costretto ad affrontare le proprie paure quando si troverà contro un clown malvagio di nome Pennywise.