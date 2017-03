Life: Non oltrepassare il limite: rilasciata una featurette in italiano

News





31/03/2017 |

E' stata rilasciata una nuova featurette in italiano di Life: Non Oltrepassare il Limite, distribuita in rete dalla Sony Pictures. L'opera cinematografica sci-fi del regista Daniel Espinosa vede recitare al suo interno Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada ed Olga Dihovichnaya.



La sceneggiatura di questo film thriller è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick. Life: Non oltrepassare il limite è uscito in Italia il 23 Marzo.



Sotto la sinossi troverete la clip.



Sinossi di Life: Non oltrepassare il limite:

Life: Non oltrepassare il limite racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.